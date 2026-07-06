Frida Kahlo un referente del arte y resiliencia

En una fecha como hoy, de 1907, hace 119, nace la pintora mexicana Frida Kahlo, ícono y referente del arte contemporáneo del siglo 20, en cuyas obras retrató un México profundo e inspirador.

La artista azteca, padeció polio a los 6 años. 12 años después, resulta con varias fracturas de Columna y pierna, durante un accidente, y sin saber nada de pintura, desde su cama comienza a pintar, por insistencia de su mamá, para que superara la tristeza.

Frida Kahlo, famosa en todo el mundo por sus autorretratos, y por su estilo surrealista, reflejó el dolor físico y emocional. Nunca dejó de sentir dolor y fue sometida a más de 30 cirugías.

Perteneció junto a su esposo, Diego Rivera, al Partido Comunista, y de ahí, también su talento, al servicio del pueblo mediante la creación de grandes frescos encargados por el gobierno.

Más que una artista, Frida Kahlo es un símbolo de México, sobre todo, una figura para las mujeres, por resiliencia, fuerza de carácter y de independencia.