George Clooney recibirá el León de Oro a la Trayectoria en el Festival de Venecia

El actor, director y productor George Clooney será reconocido con el León de Oro a la Trayectoria durante la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026. El prestigioso galardón honra su destacada contribución al cine a lo largo de una carrera que abarca más de tres décadas.

La organización del festival destacó a Clooney como un artista completo, capaz de sobresalir frente y detrás de las cámaras, gracias a su trabajo como actor, director y productor. Además, resaltó su versatilidad para interpretar distintos géneros y su influencia en la industria cinematográfica contemporánea.

Tras conocerse la noticia, el ganador de dos premios Óscar expresó su emoción y aseguró que Venecia es su festival de cine favorito. También recordó los numerosos momentos especiales que ha vivido en la ciudad italiana, donde además contrajo matrimonio con Amal Clooney en 2014.

George Clooney ha participado en numerosas producciones aclamadas, entre ellas Syriana, Michael Clayton, Gravity, Good Night, and Good Luck y The Ides of March, consolidándose como una de las figuras más influyentes y respetadas de Hollywood.