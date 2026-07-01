Nindirí se prepara para vivir sus tradicionales fiestas patronales 2026 en honor a Santa Ana y Santiago Apóstol

El municipio de Nindirí ya tiene listo el calendario de actividades para celebrar sus tradicionales fiestas patronales 2026 en honor a Santa Ana y Santiago Apóstol, con una programación que reúne cultura, tradición, música, gastronomía y actividades ecuestres para el disfrute de las familias nicaragüenses.

Las festividades iniciarán el 5 de julio con las tradicionales Carreras de Cintas y la elección de la Novia de los Hípicos 2026, a partir de las 10:00 de la mañana frente al Campo Los Manguitos. Además, las inscripciones para participar en las carreras permanecen abiertas en las oficinas de Servicios Municipales de la Alcaldía de Nindirí.

El 11 de julio, a las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo la elección de la Reina de las Fiestas Tradicionales 2026 en la cancha municipal del parque central. Como parte de la promoción de este evento, las candidatas realizaron una visita especial a Tu Nueva Radio Ya, donde compartieron con la audiencia e invitaron a la población a formar parte de las celebraciones.

Las actividades continuarán el 12 de julio con el tradicional Desfile Hípico y Fiesta de Tertulia Hípica, que recorrerá las principales calles de Nindirí desde las 3:00 de la tarde. Ese mismo día también se realizará una gran fiesta bailable en el Rancho Los Boniches, con la presentación de Costa Azul, El Imperio de la Cumbia, a partir de las 2:00 de la tarde.

El 20 de julio será el turno del tradicional Chancho Lucio, una de las costumbres más representativas de las fiestas, mientras que los días 24 y 25 de julio se desarrollará la Feria de Artesanías y Gastronomía junto con una Noche Cultural dedicada a los patronos del municipio.

El 25 de julio, desde las 7:00 de la noche, se celebrará el tradicional Palo Lucio y la popular Fiesta de la Alborada en los alrededores del parque central, una de las actividades más esperadas por los asistentes.

Las fiestas concluirán el 26 de julio con la coronación de las reinas de las Fiestas Tradicionales de Nindirí 2026 y un gran cierre musical que contará con las presentaciones de Orquesta Fuzion 4, Dimensión Costeña y Karnavaleros de Jaguar, prometiendo una noche llena de música y alegría para despedir las celebraciones patronales.