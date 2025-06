Lionel Richie cumple 76 años con un legado musical único

Hoy, 20 de junio, el icónico cantante, compositor y productor estadounidense Lionel Richie celebra su 76º cumpleaños.

Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Richie ha dejado una marca indeleble en la música popular, pasando de ser una fuerza creativa en The Commodores a convertirse en una superestrella global como solista.

Nacido en Tuskegee, Alabama, en 1949, Lionel Richie comenzó su ascenso a la fama en la década de 1970 como co-vocalista principal y compositor de la influyente banda de Motown, The Commodores.

Con éxitos como «Three Times a Lady» y «Easy», Richie demostró su talento para las baladas conmovedoras y el soul.

A principios de los años 80, Richie lanzó su carrera en solitario, que lo catapultó a un éxito aún mayor.

Su álbum debut homónimo en 1982 incluyó el éxito «Truly», y le siguieron álbumes icónicos como «Can’t Slow Down» (1983), que contenía éxitos mundiales como «All Night Long (All Night)», «Hello» y «Stuck on You».

Su habilidad para fusionar el R&B, el pop y el soul con letras emotivas lo convirtió en uno de los artistas más vendidos de la década.

Además de su propia discografía, Richie es reconocido por escribir éxitos para otros artistas, como «Lady» para Kenny Rogers, y por su colaboración en el himno benéfico «We Are the World» junto a Michael Jackson.

A lo largo de su extensa carrera, Lionel Richie ha sido honrado con numerosos premios, incluyendo varios Grammy Awards, un Oscar (por la canción «Say You, Say Me»), y su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022. También ha sido juez en el popular programa «American Idol».

Richie tiene tres hijos: Nicole Richie (adoptada con su primera esposa, Brenda Harvey), Miles Brockman Richie y Sofia Richie (con su segunda esposa, Diane Alexander).

A sus 76 años, Lionel Richie continúa siendo una figura relevante en la industria musical, celebrando una vida dedicada a la música y al entretenimiento que ha resonado con millones de personas en todo el mundo.