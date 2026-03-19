Karol G hará historia como cabeza de cartel en Coachella 2026

La cantante colombiana Karol G continúa rompiendo barreras en la industria musical, al confirmarse como una de las principales figuras del Coachella Valley Music and Arts Festival 2026, uno de los eventos más importantes del mundo.

La artista se convertirá en una de las headliners del festival, compartiendo este importante lugar con estrellas internacionales como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

Este logro marca un momento histórico, ya que Karol G se posiciona como una de las figuras latinas más destacadas en encabezar el festival, reafirmando el crecimiento y la fuerza de la música en español a nivel global.

El evento se llevará a cabo durante dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026, en el Empire Polo Club de Indio, reuniendo a miles de fanáticos de todo el mundo.

Además, la intérprete de éxitos como Provenza ha dejado ver que prepara un show especial para esta presentación, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes celebran este nuevo hito en su carrera.

Con este anuncio, Karol G no solo consolida su lugar como una de las artistas más influyentes del momento, sino que también lleva la representación latina a uno de los escenarios más importantes de la música internacional.