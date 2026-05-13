Hijas de Maradona demandan a la exjueza del caso sobre la muerte del astro

Una demanda civil por daños y perjuicios iniciaron este miércoles, Dalma y Gianinna, hijas de Diego Maradona, contra Julieta Makintach, exjueza del caso sobre la muerte del ídolo argentino, a quien le reclaman una indemnización millonaria.

Las demandantes sostienen que el accionar irregular de la jueza provocó la nulidad del juicio, lo que afectó sus derechos al honor, la dignidad y la intimidad.

En el alegato inicial, solicitaron una reparación de aproximadamente 216.000 dólares para ambas.

La jueza Julieta Makintach fue destituida en noviembre del año pasado por participar en el documental ‘Justicia divina’.

Este proyecto no autorizado buscaba narrar el juicio por la muerte de Maradona, un proceso judicial que la propia magistrada integraba y del que fue desplazada tras el escándalo.