Florinda Meza elogia a Ángela Aguilar, llamándola: «Talentosa y educada»

La reconocida actriz y productora Florinda Meza, célebre por su papel de «Doña Florinda» en El Chavo del 8, sorprendió al público al expresar su profunda admiración por la joven cantante mexicana Ángela Aguilar.

En declaraciones recientes, Meza se refirió a la heredera de la dinastía Aguilar como «una buena chica», destacando no solo su innegable talento musical, sino también los valores y carisma que proyecta a su público.

«Ángela es una muchacha talentosa, educada y con un gran futuro. Se nota que viene de una familia que la ha guiado bien”, comentó Florinda Meza.

Sus palabras han causado una gran reacción entre los fanáticos del regional mexicano y de la televisión clásica.

Ángela Aguilar, quien a sus 21 años ya se ha consolidado como una de las voces más prometedoras de la música mexicana, suma ahora el reconocimiento de una de las actrices más queridas y respetadas de América Latina.

El comentario de Florinda Meza se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios resaltaron la importancia de que distintas generaciones del entretenimiento se reconozcan y apoyen mutuamente.