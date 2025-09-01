Daddy Yankee y Juan Luis Guerra encabezarán el festival de Viña del Mar 2026

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 confirmó dos grandes nombres para su cartelera: Daddy Yankee y Juan Luis Guerra.

Ambos artistas prometen ofrecer actuaciones memorables que combinan el poder de sus legados con la energía de sus respectivas propuestas musicales.

El rey del reguetón, Daddy Yankee, regresa a la Quinta Vergara 20 años después de su histórica presentación en 2006, marcando su retorno a los escenarios tras un breve retiro.

Su participación genera gran expectativa, ya que se perfila como un relanzamiento de su carrera musical.

Por su parte, el cantautor dominicano Juan Luis Guerra vuelve al festival después de 14 años de ausencia.

En lo que será su quinta participación en Viña, Guerra deleitará al público con sus clásicos temas tropicales y poéticos.

La edición de 2026, que se celebrará del 22 al 27 de febrero, también contará con la participación del grupo argentino Ke Personajes.