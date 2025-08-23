Casting multitudinario rompe rércord de Nicaragua Diseña a realizarse octubre

Con entusiasmo desbordante más de 500 jóvenes modelos de todo el país acudieron al Casting de Nicaragua Diseña 2025, acompañados en muchos casos por sus padres, quienes orgullosos celebraron el esfuerzo y la pasión de sus hijos.

Desde muy temprano, largas filas se formaron en el Centro de Convenciones Olof Palme, donde los aspirantes soñaban con ser parte de los más de 100 seleccionados que brillarán en la edición número 14 que se desarrollará del 24 al 26 de octubre.

“Superamos todas las expectativas, esta plataforma es amor y pasión para proyectar a Nicaragua a nivel internacional”, expresó Camila Ortega, destacando los logros de ediciones pasadas en escenarios como Colombia, México y la Feria Internacional de la Moda en Guadalajara.

Por su parte el coach Fernando Fuentes resaltó que el evento cumple con exigencias internacionales tales como medir 1.80 metros de altura para caballeros y 1.75 metros para damas, abriendo oportunidades reales de competir en las grandes ligas del modelaje.

En tanto Linda Gómez, quien desde los 16 años estudia pasarela en Managua, y resaltó que el casting es una gran oportunidad para impulsar los sueños de todos los participantes.

Steven Brenes, estudiante de Ingeniería Civil de 22 años, participó por primera vez..“Estoy nervioso, pero feliz de intentarlo”, dijo conmovido.

Con esta convocatoria histórica, Nicaragua Diseña reafirma su compromiso de promover identidad, cultura y talento nacional, demostrando que los sueños, con disciplina y pasión, sí se pueden cumplir.