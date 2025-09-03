Cardi B es absuelta en juicio por agresión y advierte que contrademandará

Tras una deliberación de menos de una hora, la rapera estadounidense Cardi B fue declarada inocente en el juicio civil por agresión que enfrentaba desde 2020.

Un jurado de California desestimó la demanda de la exguardia de seguridad Emani Ellis, quien acusaba a la artista de agresión, negligencia y angustia emocional.

El caso se originó a partir de un incidente en 2018, cuando Ellis alegó que Cardi B la había insultado y agredido, causándole una herida que, según su testimonio, requirió cirugía.

La demandante exigía 24 millones de dólares por daños y perjuicios.

Durante el juicio, Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, negó haber agredido a Ellis.

La artista testificó que la confrontación fue verbal y que la guardia de seguridad la estaba grabando sin su consentimiento, lo que la incomodó profundamente debido a que estaba embarazada y no lo había hecho público.

Tras el fallo, la rapera se mostró aliviada y lanzó una dura advertencia a futuros demandantes: «La próxima persona que intente presentar una demanda frívola contra mí, voy a contrademandarla y voy a hacer que pague».

Cardi B reafirmó que trabajará para defender su dinero y su familia, dejando claro que no tiene intención de llegar a acuerdos en demandas que considere infundadas.

Por su parte, el abogado de la ex guardia anunció que apelarán la decisión.