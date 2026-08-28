A cuatro años de su partida: recordamos al icónico Manuel “Loco” Valdés

El 28 de agosto de 2020 falleció en la Ciudad de México a los 89 años Manuel “Loco” Valdés, uno de los comediantes y actores más emblemáticos del entretenimiento mexicano, recordado por su carisma único y su estilo de humor improvisado.

Nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de enero de 1931, formó parte de una de las dinastías artísticas más importantes del país junto a sus hermanos Germán Valdés “Tin Tan”, Ramón Valdés “Don Ramón” y Antonio Valdés “Ratón Valdés”.

Padre de 12 hijos, su legado artístico continúa vivo a través de descendientes como el cantante Cristian Castro y el actor Marcos Valdés, quienes heredaron su pasión por los escenarios.