Greeicy llega mañana a Managua con una noche de música y fiesta bresh

Managua se prepara para vivir mañana, jueves 27 de agosto, una noche llena de música y baile con la llegada de la cantante colombiana Greeicy, quien se presentará en el Polideportivo Alexis Argüello como parte de su gira.

Greeicy Rendón, originaria de Cali, Colombia, inició su carrera como actriz y posteriormente se consolidó en la industria musical con éxitos que la han llevado a conquistar escenarios internacionales. Entre sus canciones más populares se encuentran “Amantes”, “Más Fuerte”, “Destino”, “Los Consejos”, “A Veces a Besos”, “Jacuzzi” y “Att: Amor”.

A lo largo de su carrera, la artista ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos MTV Millennial Awards, Premios Heat y Premios Nuestra Tierra, además de nominaciones a los Latin Grammy.

Para este esperado concierto, los boletos tienen precios de C$7,770 para Mesa Lounge, C$4,995 para Mesa Platinum, C$2,035 para VIP y C$1,480 para Preferente, más los cargos por servicio correspondientes.

Pero la celebración no terminará con el concierto. Después de la presentación de Greeicy, los asistentes podrán disfrutar de la reconocida fiesta BRESH, que llegará a Managua para continuar la noche con música, baile y entretenimiento.