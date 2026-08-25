Amy Winehouse: “Back to Black” regresa con una edición especial

A 20 años de su lanzamiento, “Back to Black”, el icónico álbum de Amy Winehouse, tendrá una reedición especial el 23 de octubre de 2026.

La nueva edición incluirá demos inéditos, versiones alternativas, grabaciones especiales y un concierto completo registrado en Ámsterdam en 2007. También contará con fotografías nunca antes publicadas y material relacionado con el proceso creativo del disco.

Publicado originalmente en 2006, “Back to Black” convirtió a Winehouse en una de las voces más importantes de su generación gracias a canciones como “Rehab”, “You Know I’m No Good”, “Back to Black” y “Love Is a Losing Game”.

Dos décadas después, el álbum vuelve para recordar el enorme legado de una artista cuya voz continúa vigente y conmoviendo a nuevas generaciones.