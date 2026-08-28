Jorge D’Alessio presenta oficialmente a su nueva novia, 14 años menor que él

Jorge D’Alessio confirmó públicamente su nueva relación sentimental y presentó oficialmente a Daniela Arjona, una mujer 14 años menor que el cantante, quien además ya lo acompaña durante las giras que realiza con Matute. El músico decidió compartir una fotografía junto a su pareja en redes sociales, poniendo fin a la discreción que había mantenido sobre este nuevo romance.

La confirmación ocurrió este 27 de agosto, cuando D’Alessio publicó en Instagram una fotografía junto a Daniela, a quien llamó cariñosamente “Mi amor”. La joven respondió a la publicación con un mensaje en el que expresó su felicidad por compartir esta nueva etapa junto al cantante. La imagen habría sido tomada durante la gira de Matute en la Payne Arena, en Texas, Estados Unidos.

La nueva relación del músico llega apenas unos meses después de que Jorge D’Alessio y Marichelo Puente confirmaran su separación. La pareja había estado casada durante aproximadamente 15 años y su divorcio generó gran atención en los medios de espectáculos, especialmente ante las especulaciones que surgieron sobre los motivos de la ruptura.

Sin embargo, Marichelo Puente aclaró públicamente que Daniela Arjona no tuvo ninguna relación con el final de su matrimonio. En un mensaje difundido el pasado 13 de agosto, la conductora aseguró que la actual pareja de su exesposo “no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra separación” y señaló que tanto ella como sus hijos conocen esta nueva etapa en la vida de Jorge y están contentos por él.

¿Pero quién es Daniela Arjona? De acuerdo con la información que ha compartido en sus redes sociales, es fundadora de ROD Cycling, un estudio dedicado a las clases personalizadas de Indoor Cycling y a la formación profesional. También se desempeña como coach y cuenta con experiencia en áreas relacionadas con hospitalidad de alto nivel, servicio al cliente y atención personalizada.

Daniela, además, ya forma parte del entorno cotidiano del cantante, pues lo ha acompañado durante algunas de las presentaciones de Matute. Esta cercanía ha permitido que la pareja comparta parte de su nueva relación mientras Jorge continúa con sus compromisos profesionales junto a la agrupación.

Aunque durante las primeras semanas el músico mantuvo bajo perfil respecto a su romance, finalmente decidió hacerlo público. Según reportes previos, una de sus hijas incluso lo habría animado a compartir la relación en redes sociales, mientras que Marichelo también le aconsejó mostrar públicamente su felicidad y darle su lugar a su nueva pareja.

De esta manera, Jorge D’Alessio inicia una nueva etapa en su vida personal, ahora acompañado de Daniela Arjona. Mientras el cantante continúa con la agenda de Matute, su romance comienza a ocupar los reflectores de la prensa de espectáculos luego de que ambos decidieran dejar de mantener su relación en privado.