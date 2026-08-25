Denuncian a Ozuna por presunto acoso y maltrato: modelo expone chats y fuertes imágenes de supuestos golpes

La controversia en torno al cantante puertorriqueño Ozuna ha escalado drásticamente en las últimas horas tras las graves acusaciones públicas realizadas por la modelo e influencer Yillian Atkinson, quien lo señala por presunto acoso, abusos y maltrato físico.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido de 25 años expuso una serie de publicaciones que posteriormente fueron eliminadas donde compartió capturas de pantalla de supuestas conversaciones privadas y registros de llamadas que evidenciarían discusiones recurrentes. Entre los materiales más impactantes difundidos se encuentran fotografías de su cuerpo con aparentes marcas y moretones, los cuales atribuyó directamente a agresiones por parte del artista, además de imágenes de una cámara dañada en medio de uno de los altercados.

La gravedad de la denuncia aumentó cuando Atkinson lanzó advertencias públicas directas hacia el intérprete urbano, cuyo nombre de pila es Jan Carlos Ozuna. En sus historias de Instagram, la modelo escribió frases como «Si algo me pasa, fue Jan Carlos Ozuna» y «Me amaba, pero me caía a puños cada dos semanas», manifestando además su hartazgo con mensajes como «Ya me cansé de ser amable y perdonarte todo lo que has hecho desde el año pasado» y la sentencia de «Nunca conozcan a sus ídolos».

Hasta el momento, ni Ozuna ni su equipo de representación legal o artística se han pronunciado de manera oficial para desmentir, confirmar o dar explicaciones sobre estos señalamientos, y tampoco se ha confirmado la existencia de una denuncia formal ante las autoridades judiciales. Sin embargo, el caso ya ha generado un intenso debate y una fuerte presión mediática en las plataformas digitales, justo en momentos en que el cantante enfrenta compromisos de su agenda profesional, como su anunciada presentación en Guatemala.