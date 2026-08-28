Hijo de Juan Gabriel quiere que Bad Bunny reversione las canciones de su padre

A diez años de la muerte de Juan Gabriel, su legado musical continúa vigente y ahora su hijo menor, Jean Gabriel, reveló a qué artista de la nueva generación le gustaría escuchar interpretando las canciones del “Divo de Juárez”: Bad Bunny.

En una conversación con el programa “Venga la Alegría”, Jean Gabriel recordó el momento en que recibió la noticia de la muerte de su padre, ocurrida el 28 de agosto de 2016. El joven relató que se encontraba en su departamento en California cuando recibió una llamada de su madre, Laura Salas, quien le informó sobre el fallecimiento del cantante.

Para Jean Gabriel, aquel momento sigue siendo uno de los recuerdos más dolorosos de su vida. Sin embargo, también recordó una petición que su padre había hecho a sus hijos: quería que lo recordaran como el artista que fue, feliz, cantando y bailando, y no a través de las imágenes de sus últimos momentos.

A una década de su partida, Jean Gabriel considera que una de las mejores maneras de mantener viva la música de Juan Gabriel es permitir que nuevos artistas hagan sus propias versiones de sus canciones. Entre los intérpretes que le gustaría que se acercaran al repertorio de su padre mencionó específicamente a Bad Bunny.

El hijo de Juan Gabriel señaló que una canción que podría funcionar especialmente bien con el estilo del cantante puertorriqueño es “Debo hacerlo”, debido a su ritmo. Para Jean Gabriel, una nueva versión realizada por Bad Bunny podría darle una perspectiva diferente a uno de los temas del extenso catálogo musical de su padre.

La propuesta resulta llamativa por la diferencia entre los estilos de ambos artistas. Mientras Juan Gabriel construyó una carrera alrededor de la música romántica, las baladas, la música mexicana y los grandes espectáculos, Bad Bunny se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música urbana a nivel mundial. Una reinterpretación podría acercar las composiciones del mexicano a una audiencia más joven.

Jean Gabriel también ha expresado apertura para que otros artistas interpreten las canciones de su padre. La intención es que el repertorio de Juan Gabriel continúe llegando a nuevas generaciones y que sus composiciones puedan adquirir nuevos sonidos y estilos sin perder la esencia que las convirtió en clásicos.

La propuesta llega precisamente cuando se cumplen diez años de la muerte de Juan Gabriel, una fecha que ha provocado diversos homenajes para recordar la trayectoria del cantante y compositor mexicano. A una década de su partida, canciones como “Amor eterno”, “Querida”, “El Noa Noa” y “Hasta que te conocí” continúan formando parte de la memoria musical de millones de personas.

Por ahora, no existe una confirmación de que Bad Bunny vaya a grabar o interpretar oficialmente alguna canción de Juan Gabriel. La posibilidad surgió como un deseo expresado por Jean Gabriel, quien ve en el artista puertorriqueño una opción interesante para darle una nueva vida al repertorio de su padre.

Así, mientras la música de Juan Gabriel continúa trascendiendo generaciones, la idea de escuchar una de sus canciones en la voz de Bad Bunny abre la puerta a una posible combinación entre dos universos musicales muy distintos. Para Jean Gabriel, esa mezcla podría ser una manera de mantener vivo el legado de su padre y demostrar que sus canciones todavía tienen mucho que decir a las nuevas generaciones.