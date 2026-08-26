Colate vuelve a la carga contra Paulina Rubio y pide revisar el fallo sobre la custodia de su hijo

Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como “Colate”, busca que un tribunal de Miami revise nuevamente aspectos de la disputa familiar que mantiene con Paulina Rubio, luego de que la justicia favoreciera a la cantante en relación con la residencia de su hijo.

La batalla legal entre Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” y Paulina Rubio suma un nuevo capítulo. El empresario español presentó una solicitud para que el tribunal familiar de Miami-Dade reconsidere distintos puntos de la resolución emitida en el prolongado conflicto por la custodia y residencia de su hijo, Andrea Nicolás.

La petición fue presentada el 24 de agosto por la abogada de Colate, Aliette Carolan, y busca una segunda revisión del caso. Entre los argumentos planteados se encuentran alrededor de 70 conclusiones que, desde la perspectiva del empresario, contendrían errores o contradicciones que deberían ser revisados por la autoridad judicial.

Uno de los puntos centrales de la solicitud está relacionado con el testimonio que Andrea Nicolás, de 15 años, habría ofrecido ante una jueza durante el proceso.

Colate pretende que estas declaraciones sean consideradas nuevamente dentro del análisis del caso, particularmente en lo relacionado con la relación que el adolescente mantiene con su madre.

El empresario considera que algunas conclusiones relacionadas con la credibilidad de los testimonios presentan contradicciones y que esto pudo influir en la decisión tomada por el tribunal.

La solicitud, conocida legalmente como “rehearing”, no significa que el caso haya sido reabierto automáticamente ni que exista una nueva sentencia. Se trata de una petición para que el tribunal revise determinados aspectos de la resolución anterior.

El nuevo movimiento legal ocurre después de que la justicia de Miami favoreciera a Paulina Rubio en la disputa relacionada con la residencia de su hijo.

La resolución permitió que Andrea Nicolás regresara a Estados Unidos para vivir con su madre, mientras ambos padres mantienen la custodia. Colate había buscado que el adolescente pudiera establecerse formalmente con él en Madrid, España

El conflicto entre la cantante y el empresario se ha prolongado durante años y ha involucrado diferentes procedimientos judiciales relacionados con la crianza, convivencia y residencia de su hijo.

Ante la nueva petición presentada por Colate, Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio, decidió no entrar en una discusión pública sobre los argumentos de la contraparte.

La representante legal de la cantante señaló que, debido a que el asunto continúa en los tribunales, la defensa evitará emitir opiniones públicas y presentará cualquier argumento directamente ante las autoridades correspondientes.

La postura de la abogada refleja la intención del equipo de Rubio de mantener la disputa dentro de los canales judiciales mientras el tribunal analiza los siguientes pasos del proceso.

Aunque Paulina Rubio obtuvo una resolución favorable respecto a la residencia de su hijo, la nueva petición de Colate demuestra que la batalla legal todavía no ha llegado completamente a su fin.

El empresario busca que los jueces revisen nuevamente determinados puntos de la decisión y, especialmente, que se considere el testimonio de Andrea Nicolás dentro del análisis judicial.

Por ahora, será el tribunal familiar de Miami-Dade el encargado de determinar si existen elementos suficientes para atender la solicitud de reconsideración.

Mientras tanto, ambas partes mantienen sus posiciones: Colate continúa buscando que su hijo pueda residir con él en Madrid, mientras que la defensa de Paulina Rubio confía en que el proceso continúe por la vía judicial.

La respuesta definitiva quedará en manos de la Corte, en un caso que ha mantenido durante años la atención de los medios debido a la disputa entre dos figuras públicas y, principalmente, a las decisiones relacionadas con el futuro de su hijo.