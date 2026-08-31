Celebran VI festival de Polkas, Mazurcas y Jamaquellos en Jinotega para rescatar la música campesina

Con el propósito de promover, preservar y rescatar las raíces de la música tradicional campesina, la comunidad de Sarawaska, en el departamento de Jinotega, fue sede del VI Festival de Polkas, Mazurcas y Jamaquellos, evento dedicado este año a la emblemática agrupación Los Soñadores de Sarawaska.

Mazurcas y Jamaquellos, evento dedicado este año a la emblemática agrupación Los Soñadores de Sarawaska.

La plazoleta Pedro Altamirano sirvió de escenario para reunir a cientos de artistas y familias procedentes de diversas comunidades y municipios de la región.

En esta sexta edición participaron 57 agrupaciones, las cuales deleitaron al público con piezas inéditas e interpretaciones inspiradas en las costumbres, vivencias y el sentir cotidiano del campo nicaragüense.

Como estímulo al talento local y para impulsar la continuidad de sus creaciones, los organizadores premiaron a los primeros lugares de cada categoría con instrumentos musicales.

En la categoría Solista, el galardón principal fue para Santos Cristóbal Blandón con la pieza “Cosas del amor”; en Dúo, la agrupación Sentimientos de Mazurca se destacó con la composición “Jinotega, Flor del Norte”.

Por su parte, la categoría Trío fue ganada por Brumas de Café con el tema “Semillas de girasol”, mientras que, en Cuarteto, el grupo Los Ángeles obtuvo el primer lugar con la canción «Mujeres Bellas de Nicaragua.