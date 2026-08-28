Céline Dion prepara su esperado regreso a los escenarios tras enfrentar el síndrome de la persona rígida

Después de varios años alejada de los grandes escenarios debido a problemas de salud, Céline Dion se prepara para uno de los regresos más esperados de la música internacional. La cantante canadiense volverá a presentarse en vivo con una residencia de 16 conciertos en París, Francia, en lo que representa una nueva etapa de su carrera después de haber enfrentado el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que afecta el sistema muscular.

La artista, de 58 años, llegó este viernes a París para comenzar los preparativos de su regreso. Su aparición fue recibida con entusiasmo por seguidores y medios de comunicación, en una muestra del enorme interés que existe alrededor de su retorno a los escenarios. La residencia comenzará el próximo 12 de septiembre y se extenderá hasta octubre en la Paris La Défense Arena.

El regreso de Dion ocurre después de que en 2022 hiciera público su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, una condición neurológica poco frecuente que puede provocar rigidez muscular, espasmos involuntarios y dificultades para moverse. Debido al avance de la enfermedad, la cantante tuvo que cancelar su gira “Courage World Tour” y alejarse de los escenarios para concentrarse en su tratamiento y recuperación.

Aunque su estado de salud la obligó a reducir considerablemente sus apariciones públicas, Céline Dion nunca abandonó su deseo de volver a cantar frente a sus seguidores. Durante este periodo ha trabajado en su recuperación física con diferentes terapias y ejercicios, entre ellos pilates, ballet, fisioterapia y terapia vocal, con el objetivo de fortalecer su cuerpo y recuperar las condiciones necesarias para volver a ofrecer conciertos.

La cantante ya había protagonizado un emotivo regreso a los escenarios durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó “Hymne à l’amour” desde la Torre Eiffel. Sin embargo, aquella presentación fue una actuación especial y no significó todavía el regreso de una temporada completa de conciertos. La nueva residencia en París marcará su verdadera vuelta a los espectáculos en vivo.

La expectativa por volver a verla cantar ha sido enorme. Las 16 presentaciones anunciadas para septiembre y octubre generaron una demanda extraordinaria y posteriormente se agregaron otras 10 fechas para mayo de 2027. De esta manera, Céline Dion tendrá una nueva residencia en París que se extenderá también al próximo año.

Sobre el repertorio, la cantante llevará a París algunos de los grandes éxitos que han definido su trayectoria, tanto en inglés como en francés. Canciones como “My Heart Will Go On”, “The Power of Love”, “It’s All Coming Back to Me Now” y “Because You Loved Me” forman parte del legado musical con el que el público espera reencontrarse, aunque Dion ha mantenido en secreto cuál será la canción con la que abrirá sus nuevos conciertos.

Este regreso también llega acompañado de nueva música. En abril de 2026, Dion presentó “Dansons”, una canción en francés escrita por Jean-Jacques Goldman, convirtiéndose en uno de sus primeros lanzamientos originales después de que su diagnóstico se hiciera público. El tema representa otro indicio de la nueva etapa artística que la cantante está construyendo.

La historia de Céline Dion en los últimos años ha estado marcada por una lucha personal y profesional. La cantante ha contado públicamente las dificultades que enfrentó debido a su enfermedad, incluso a través del documental “I Am: Céline Dion”, estrenado en 2024, donde mostró parte de su proceso de recuperación y los obstáculos que tuvo que superar para intentar volver a cantar.

Ahora, con una residencia de 16 conciertos por delante y nuevas presentaciones previstas para 2027, Céline Dion se prepara para reencontrarse con millones de seguidores que han esperado durante años escuchar nuevamente su voz en directo. Su regreso a París no solo representa una nueva etapa musical, sino también uno de los capítulos más importantes de su carrera después de una prolongada batalla contra una enfermedad que cambió por completo su vida.