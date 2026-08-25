¡Boletos agotados para “Amor eterno”! Juan Gabriel será homenajeado en el teatro nacional Rubén Darío

La música de Juan Gabriel volverá a sonar en Managua con el concierto “Amor Eterno”, un homenaje especial en conmemoración del décimo aniversario de su partida. El espectáculo ya tiene todos sus boletos agotados, demostrando la gran expectativa que ha generado entre el público nicaragüense.

El homenaje se realizará este domingo 30 de agosto de 2026, a las 7:00 de la noche, en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío.

La velada contará con la participación de destacados artistas nacionales como Jazz Tá, Adilia Gutiérrez, Erika Seyjas, Bryan Ferreira, José Luis Estrada, Ramiro D’Leo y Harold Taleno, además de Mariachi América.

Los artistas rendirán tributo al legado del llamado “Divo de Juárez”, interpretando algunos de los grandes éxitos que convirtieron a Juan Gabriel en una de las figuras más importantes de la música latinoamericana.

El concierto promete una noche llena de nostalgia, música y emociones, en la que el público podrá recordar las canciones que han trascendido generaciones.