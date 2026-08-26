Pablo Lyle ya tiene fecha para salir de prisión: el actor recuperaría su libertad en diciembre de 2026

Después de varios años privado de su libertad en Estados Unidos, el actor mexicano Pablo Lyle tendría una fecha definida para abandonar la prisión de Florida, donde cumple una condena por homicidio involuntario.

Pablo Lyle estaría cada vez más cerca de recuperar su libertad. El actor mexicano, quien permanece recluido en una prisión de Florida tras ser declarado culpable de homicidio involuntario, tiene como fecha de salida el 29 de diciembre de 2026, de acuerdo con información difundida por el programa El Gordo y la Flaca y retomada por medios mexicanos.

La fecha representa un adelanto respecto a lo que se había contemplado anteriormente. Según la información publicada por El Universal, originalmente se esperaba que Lyle pudiera recuperar su libertad hasta septiembre de 2027, pero una reducción de su condena permitió modificar el calendario.

Un caso que cambió su vida

La situación legal de Pablo Lyle comenzó en marzo de 2019, cuando el actor estuvo involucrado en un altercado de tránsito en Miami, Florida.

Durante la discusión, Lyle descendió del vehículo en el que viajaba y golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años. Hernández cayó al pavimento y sufrió lesiones que posteriormente provocaron su muerte, cuatro días después del incidente. (El Mañana)

El caso generó una enorme atención mediática debido a la participación de una figura conocida de la televisión mexicana. Lyle fue posteriormente llevado a juicio y en 2022 fue declarado culpable de homicidio involuntario.

En febrero de 2023 recibió una condena de cinco años de prisión, además de ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario.

La reducción de la condena

Uno de los cambios más importantes en el caso ocurrió con la modificación de la fecha prevista para su liberación.

De acuerdo con los reportes publicados recientemente, la reducción de la condena permitió que la salida de Lyle se adelantara. Ahora, la fecha señalada es el 29 de diciembre de 2026. (El Universal)

La liberación de prisión, sin embargo, no significaría el final de todas sus obligaciones legales. La sentencia contempla un periodo posterior de libertad condicional, por lo que el actor deberá continuar cumpliendo las condiciones establecidas por las autoridades estadounidenses. (TV Azteca)

¿Qué pasará con Pablo Lyle después de salir?

Uno de los grandes interrogantes es si Lyle regresará a México y si retomará su carrera artística.

El actor ha permanecido alejado de las pantallas desde que comenzó el proceso judicial. Sin embargo, algunos productores mexicanos ya han manifestado públicamente su disposición a trabajar nuevamente con él.

El productor Juan Osorio, por ejemplo, ha señalado anteriormente que estaría dispuesto a darle una oportunidad laboral cuando Lyle recupere su libertad. (Quién)

Esto abre la posibilidad de que el actor intente reconstruir su carrera después de concluir su etapa en prisión.

Una nueva etapa

La posible salida de Pablo Lyle marcará un nuevo capítulo en una historia que comenzó con un incidente de tránsito y terminó convirtiéndose en uno de los casos judiciales más comentados relacionados con un actor mexicano.

El 29 de diciembre de 2026 aparece ahora como la fecha prevista para que Lyle recupere su libertad, aunque su situación continuará estando vinculada a las condiciones de libertad condicional establecidas en su sentencia.

Después de años lejos de su familia, de los escenarios y de la televisión, el actor tendrá que enfrentar una nueva etapa de su vida y decidir si buscará regresar a la industria del entretenimiento.

Por ahora, la atención está puesta en los próximos meses y en el cumplimiento de los últimos trámites antes de su eventual salida de prisión.