Un día como hoy, nacía Michael Jackson, una de las figuras más influyentes de la historia de la música
Un día como hoy, 29 de agosto de 1958, nacía Michael Jackson, una de las figuras más influyentes de la historia de la música.
Desde sus primeros años junto a The Jackson 5 hasta convertirse en una superestrella mundial, el llamado “Rey del Pop” marcó generaciones con canciones como “Billie Jean”, “Beat It”, “Smooth Criminal” y “Thriller”.
Su impacto fue mucho más allá de la música: transformó los videoclips, la danza y los espectáculos en vivo, mientras que Thriller, lanzado en 1982, se convirtió en un fenómeno cultural y comercial a nivel mundial. Jackson consiguió además 13 premios Grammy durante su carrera.
Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009, a los 50 años. Este 29 de agosto habría cumplido 68 años, mientras su música continúa llegando a nuevas generaciones. 👑🎶