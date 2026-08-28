Natalia jiménez llega mañana a managua con sus grandes éxitos con su tour “La Jiménez”

La poderosa voz de Natalia Jiménez llegará este sábado 29 de agosto al Polideportivo Alexis Argüello de Managua, donde la cantante española presentará su gira internacional “La Jiménez”, un espectáculo que recorrerá sus grandes éxitos junto a canciones de la música mexicana.

La artista, recordada por su exitosa etapa como vocalista de La Quinta Estación, promete una noche cargada de nostalgia, romanticismo y mucha energía, con un repertorio que viajará desde el pop en español hasta las baladas y las rancheras.

Para el concierto fueron habilitadas tres localidades:Mesas Flor de Caña: US$160,Sillas Platinum: US$125,Gradas: US$65

Uno de los mayores atractivos de “La Jiménez” será el recorrido por los temas que han marcado las diferentes etapas de su carrera.

Entre las canciones más esperadas se encuentran “Creo en mí”, uno de sus mayores éxitos como solista, además de clásicos de La Quinta Estación como “El Sol No Regresa”, “Me Muero”, “Algo Más”, “Que Te Quería” y “Recuérdame”.

El repertorio también tendrá un fuerte componente de música mexicana. El público nicaragüense podrá disfrutar de canciones como “Costumbres” y “No Lastimes Más”, en una propuesta que combina el estilo de Natalia con los sonidos de la música ranchera.

También se espera que uno de los momentos especiales de la noche llegue con “Quédate con Ella”, otra de las canciones reconocidas de la intérprete española.

La propuesta de “La Jiménez” busca reunir a quienes crecieron escuchando a La Quinta Estación y a las nuevas generaciones que han seguido la carrera de Natalia como solista.

El espectáculo combinará pop, baladas, rancheras y canciones románticas, con una banda en vivo y una puesta en escena diseñada para acompañar las diferentes etapas musicales de la cantante.

La producción también ha anunciado la participación de talento nacional como parte de la antesala del espectáculo.