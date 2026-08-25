Muere a los 80 años Dolly Parton, la legendaria reina de la música country

La música internacional está de luto tras el fallecimiento de Dolly Parton, la icónica cantante, compositora, actriz y filántropa estadounidense, quien murió este martes a los 80 años. La noticia fue confirmada oficialmente por su familia a través de un comunicado y un video difundido en redes sociales, generando una profunda conmoción en la industria y entre millones de admiradores en todo el mundo.

La partida de Parton deja un vacío inmenso en el género del country y en la cultura popular global. Reconocida por su inconfundible voz, su talento prolífico como compositora y su carisma desbordante, construyó una carrera artística de más de seis décadas que la convirtió en una auténtica leyenda viva. Es autora de clásicos indiscutibles de la música mundial como «Jolene», «I Will Always Love You» y «9 to 5», además de haber recibido múltiples premios Grammy a lo largo de su trayectoria.

Más allá de los escenarios, Parton también destacó por su exitosa faceta como actriz de cine y por su intensa labor filantrópica, impulsando proyectos educativos infantiles de gran alcance a nivel internacional. Su generosidad, su espíritu indomable y su eterna sonrisa la consagraron no solo como la indiscutible «reina del country», sino también como un ser humano excepcionalmente querido.

Tras conocerse la noticia desde Nashville, colegas del medio artístico y líderes de opinión han inundado las plataformas digitales para recordar su legado. Hasta el momento, sus familiares no han divulgado de manera oficial los detalles específicos sobre las causas de su deceso, por lo que han pedido respeto y privacidad para sus seres queridos en este momento de duelo.