Costa Azul imporne su cumbia en YouTube con su nuevo tema «María Salomé»

En uno de los hitos más relevantes de su nueva etapa artística, la agrupación Costa Azul «El Imperio de la Cumbia» conquistó la posición número uno del Trending Music Chart de YouTube en Nicaragua con su más reciente lanzamiento titulado “María Salomé”, ratificándose como una de las propuestas tropicales de mayor crecimiento y proyección en la región.

El logro cobra una dimensión especial al competir directamente con figuras de talla mundial, logrando 58 mil reproducciones en menos de 24 horas.

La agrupación nicaragüense logró superar en la plataforma de videos a lanzamientos de estrellas internacionales de la música latina como Karol G, Shakira, Anuel AA, Fuerza Regida, Romeo Santos, Grupo Firme, Espinoza Paz y El Alfa, demostrando el sólido respaldo del público local hacia la cumbia producida en el país.

Desde la plataforma digital, la firma Mendieta Music Group expresó su agradecimiento a los medios de comunicación, programadores, DJs y a la fanaticada nicaragüense por impulsar el tema hasta la cima del gráfico de tendencias.

Este primer lugar reafirma la competitividad de la propuesta de Costa Azul y marca un paso firme en su estrategia de expansión por el mercado centroamericano.