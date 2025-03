Lanzan botella a Marc Anthony durante concierto en Colombia

El cantante Marc Anthony se puso furioso la noche de este domingo durante su presentación en Barranquilla, Colombia, luego que un asistente le lanzara una botella.

“Le voy a decir algo, el que me tiró una botella, que tenga los cojones de decirme quien era, cojones. Aquí no, siempre me han respetado, amo a Colombia… pero si me tiran algo, pal carajo”, expresó airado el salsero.

Luego de expresarse, Marc continuó su espectáculo en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, como parte de las fiestas de carnaval de esa ciudad.