Marc Anthony y Nadia Ferreira viven uno de los momentos más felices de sus vidas. El reconocido cantante puertorriqueño y la modelo paraguaya anunciaron oficialmente el nacimiento de su hija MYLA, compartiendo tiernas imágenes familiares a través de sus redes sociales.

La pareja presentó a la recién nacida con una serie de fotografías que rápidamente enternecieron a sus millones de seguidores. En una de las imágenes aparece su hijo, Marquitos, sosteniendo en brazos a su hermana menor, acompañado por sus orgullosos padres. En otra instantánea, los tres posan mientras sostienen la pequeña mano de la bebé.

Junto a las fotografías, Marc Anthony y Nadia Ferreira publicaron un emotivo mensaje expresando la alegría que sienten por la llegada de su hija: «Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa. Estamos en las nubes».

El anuncio llega varios meses después de que Nadia Ferreira revelara su embarazo. Fue en enero cuando la modelo compartió la noticia durante la celebración de su aniversario con Marc Anthony, mostrando entonces su avanzado estado de gestación.

A lo largo de su embarazo, Ferreira mantuvo informados a sus seguidores sobre algunos de los momentos más especiales de la espera, incluyendo reuniones familiares, baby showers y los preparativos para recibir a la pequeña MYLA.

Con la llegada de su hija, Marc Anthony y Nadia Ferreira amplían su familia y comienzan una nueva etapa llena de amor, alegría y grandes emociones junto a sus seres queridos.