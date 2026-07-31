Servidores Públicos de Nicaragua reciben pago adelantado del mes de agosto

Casi 129 mil servidores públicos de las distintas dependencias del Estado nicaragüense recibieron por adelantado este viernes el pago correspondiente al mes de agosto, en el marco del inicio de las festividades tradicionales dedicadas a Santo Domingo de Guzmán.

Para facilitar el retiro de los salarios de forma rápida y segura, las instituciones del Estado habilitaron cajas bancarias en sus sedes centrales, entre ellas el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Educación (MINED), donde se acondicionó el auditorio Elena Arellano para el efectivo cambio de cheques.

Trabajadores estatales destacaron que este desembolso oportuno es producto de la buena gestión financiera del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, lo que les permite garantizar de manera prioritaria el sustento, los gastos del hogar y la dinamización de la economía familiar durante las celebraciones tradicionales.