Genesis lanza en Nicaragua la nueva motocicleta HJ150S

Genesis presentó en Nicaragua la nueva HJ150S, una motocicleta de 150 cc diseñada para trabajadores, emprendedores y familias que buscan una opción económica, confiable y útil para movilizarse todos los días.

El modelo llega con precio especial de introducción de US$999 y opciones de financiamiento desde US$1.70 diarios, equivalentes a C$63 por día, a través de Fidem.

El lanzamiento oficial se realizó en el Puerto Salvador Allende, en Managua, donde clientes y representantes de medios conocieron de cerca el desempeño y las características de la nueva motocicleta.

Durante la actividad, los asistentes participaron en un test drive para probar la maniobrabilidad, comodidad y respuesta del modelo.

Guillermina Gámez, gerente comercial de la marca Genesis, explicó que la nueva HJ150S combina rendimiento, economía y confiabilidad.

La ejecutiva señaló que el modelo fue pensado para acompañar a quienes usan su motocicleta como herramienta de trabajo, emprendimiento y crecimiento.

La Genesis HJ150S incorpora un motor monocilíndrico de 150 cc, de 4 tiempos, refrigerado por aire.

Cuenta con una potencia máxima de 9.0 kW a 9,000 rpm y un torque de 11.2 N·m a 6,000 rpm, características orientadas a un desempeño eficiente tanto en ciudad como en recorridos más exigentes.

La motocicleta incluye transmisión mecánica de 5 velocidades, tanque de combustible con capacidad para 16 litros y consumo aproximado de 1.8 litros por cada 100 kilómetros.

También dispone de freno delantero de disco, freno trasero de tambor y una altura libre al suelo de 170 milímetros, pensada para responder mejor a las exigencias del trabajo diario y distintos caminos.

La HJ150S estará disponible en colores rojo, negro, plateado y azul, ampliando la oferta de Genesis para el mercado nicaragüense.

La marca destacó que este modelo busca conectar con la actitud de los nicaragüenses que salen adelante encontrando soluciones prácticas para trabajar, movilizarse y cumplir sus metas.

El financiamiento será atendido en sucursales y puntos de venta autorizados, con acompañamiento personalizado para quienes deseen adquirir la motocicleta.

Genesis indicó que las cuotas fueron diseñadas para adaptarse a la economía de trabajadores y emprendedores.

La nueva HJ150S ya forma parte de la oferta de Genesis en Nicaragua, mientras la marca continuará promoviendo sus planes de financiamiento y puntos de venta autorizados para acercar el modelo a más trabajadores y emprendedores.