Loto lanza Jugá 4 con premios de hasta 6 mil veces

Los amantes de la suerte ya tienen una nueva oportunidad para ganar en grande, Loto lanzó oficialmente Jugá 4, un innovador juego que ofrece premios de hasta seis mil veces el monto apostado, convirtiéndose en una de las opciones con mayor pago dentro de su portafolio.

Miriam Vargas, Directora de Mercadeo de Loto, junto al locutor Hugo Flores en Tu Nueva Radio YA

La Directora de Mercadeo de Loto, Miriam Vargas, expresó su entusiasmo tras el lanzamiento realizado el pasado 4 de julio.

«Estamos muy contentos porque con Jugá 4 les brindamos a los nicaragüenses una nueva oportunidad de ganar más. Queremos premiar más y seguir siendo la única empresa de lotería digital del país», destacó.

Explicó que la dinámica es sencillo, el jugador elige cuatro números del 00 al 99 y decide cuánto desea apostar, si acierta la combinación ganadora, puede recibir hasta seis mil veces su inversión. Por ejemplo, con una apuesta de 5 córdobas, el premio puede alcanzar los 30 mil córdobas.

Además, el nuevo juego ofrece dos modalidades: Exacta y Fácil, esta última con hasta 46 formas de ganar, aumentando las posibilidades de obtener un premio.

La suerte ya comenzó a sonreírle a varios jugadores y ya se registró un ganador de 120 mil córdobas, quien únicamente invirtió 20 córdobas, comentó la licenciada Vargas.

Jugá 4 también está disponible en línea, permitiendo participar desde cualquier lugar del país para quienes no tengan un agente Loto cerca.

Con este lanzamiento, Loto invita a todos los nicaragüenses a probar suerte con un juego que promete grandes emociones y premios millonarios en relación con la inversión.

Prueben su suerte con Jugá 4, el juego que más multiplica tu inversión y ganar en grande es más fácil que nunca, concluyó Miriam Vargas.