BAC lanza Carrera del Ahorro 2026 para niños y adolescentes

BAC Nicaragua anunció una nueva edición de la Carrera del Ahorro, una iniciativa dirigida a niñas, niños y adolescentes para promover hábitos financieros responsables desde temprana edad.

BAC invita a familias a enseñar el valor del ahorro desde la niñez

El programa iniciará el 1 de agosto, durará 12 semanas y concluirá el 23 de octubre, con retos semanales de ahorro pensados para que los participantes aprendan a administrar su dinero de forma práctica y divertida.

La iniciativa se desarrolla junto a Dele Peso a Sus Pesos y busca involucrar también a las familias, para que el ahorro se convierta en una experiencia compartida dentro del hogar.

La Carrera del Ahorro tendrá dos categorías.

La primera será Infantil, dirigida a niñas y niños de 8 a 12 años, con una meta de ahorro de C$1,500.

La segunda será Junior, para adolescentes de 13 a 17 años, con una meta de C$2,000.

Los participantes menores de 16 años podrán realizar su ahorro mediante una Cuenta Juvenil BAC, disponible para edades de 0 a 15 años, con partida de nacimiento, cédula del tutor y una referencia personal.

Para esta cuenta, el monto de apertura indicado es de C$180.00 o US$5.00.

Quienes tengan 16 años o más podrán utilizar una Cuenta BAC Ahorro, presentando cédula de identidad y una referencia personal, con monto de apertura de C$500.00 o US$25.00.

Cada semana, los niños y adolescentes avanzarán en su meta con aportes progresivos que fortalecerán la disciplina, la organización y la responsabilidad financiera.

Alba Aguirre, gerente de Sostenibilidad y Comunicación de BAC Nicaragua, destacó que esta quinta edición reafirma el compromiso de la institución con la educación financiera en el país.

“Queremos que cada niña, niño y adolescente descubra que ahorrar con propósito es el primer paso para construir un futuro financiero próspero y seguro, tanto para ellos como para sus familias”, expresó Aguirre.

Gisella Canales, directora de Dele Peso a sus Pesos, explicó que el hábito del ahorro debe sembrarse desde edades tempranas y aprenderse de una forma práctica.

Niños y adolescentes aprenderán a ahorrar con retos semanales

Canales señaló que el programa busca que los participantes comprendan que el dinero no solo sirve para comprar cosas, sino que también puede convertirse en una herramienta para alcanzar metas cuando se usa con propósito.

Las familias interesadas pueden inscribir a niñas, niños y adolescentes mediante el formulario disponible en la plataforma de Dele Peso a sus Pesos, donde encontrarán la dinámica, categorías y calendario de la Carrera del Ahorro.

La fecha de cierre de inscripciones será el lunes 27 de julio a las 12:00 meridiano.

Con esta nueva edición, BAC y Dele Peso a sus Pesos buscan que más familias nicaragüenses conviertan el ahorro en una práctica cotidiana, mientras los participantes avanzan semana a semana hacia sus metas financieras.