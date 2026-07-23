El Gallo más Gallo lanza en Nicaragua la Colección Silver de camas

La cadena de tiendas El Gallo más Gallo, en alianza estratégica con la marca Facenco, presentó oficialmente en el mercado nicaragüense la nueva «Colección Silver», una línea de camas diseñada con alta tecnología para ofrecer mayor confort, respaldo y calidad durante el descanso.

Amanda Rivas, gerente de mercadeo de El Gallo más Gallo, destacó que esta nueva propuesta incorpora modelos específicamente creados para responder a las diferentes necesidades del sueño, integrando materiales de alta durabilidad, soporte ergonómico y diseños vanguardistas.

La colección cuenta con tres modelos principales: Silver Doble Box Top, Silver Confort y Silver Ortho, adaptados para brindar distintas opciones de firmeza y confort según las preferencias de los usuarios.

Los nuevos productos de la «Colección Silver» ya se encuentran disponibles en las 63 sucursales de El Gallo más Gallo distribuidas a nivel nacional, ofreciendo opciones de financiamiento y facilidades de compra para las familias nicaragüenses.