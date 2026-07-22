Tip Top entrega camioneta Toyota Raize y Smart TV a ganadores de promoción

Restaurantes Tip Top cerró su campaña promocional dedicada a madres y padres nicaragüenses con la entrega de 15 Smart TV y una camioneta Toyota Raize 2026, como premio a la fidelidad de sus clientes.

La ganadora del vehículo fue Graciela Solís Borges, originaria de Managua, quien resultó favorecida en la rifa final de la campaña “En Restaurantes Tip Top Mamá y Papá siempre ganan porque Tip Top es Tip Top”.

La promoción inició en mayo con el propósito de celebrar a los reyes del hogar, ofreciendo combos especiales de temporada y la oportunidad de participar en sorteos por grandes premios.

Por cada compra de los combos promocionales, los clientes recibían un cupón para entrar en la rifa de televisores inteligentes y la camioneta del año.

Ana Francis Lanzas, gerente de Mercadeo de Delipollo, S.A., expresó que Restaurantes Tip Top continúa premiando la lealtad y preferencia de sus consumidores.

“Como siempre, Restaurantes Tip Top está premiando la lealtad y preferencia de sus clientes”, afirmó Lanzas al destacar que la campaña buscó celebrar en grande el mes de las Madres y el mes de los Padres.

Durante la promoción se realizaron 2 sorteos.

El primero se efectuó el 10 de junio, cuando fueron seleccionados los primeros 7 ganadores de Smart TV.

La segunda rifa se llevó a cabo el 14 de julio, con la selección de los 8 Smart TV restantes y la ganadora de la Toyota Raize 2026.

Lanzas agradeció a todos los clientes que participaron en la campaña especial e invitó a las familias a seguir disfrutando del sabor que representa a Nicaragua en Restaurantes Tip Top.

La cadena destacó que, como cada año, seguirá impulsando promociones para reconocer la preferencia de sus consumidores y compartir momentos especiales con las familias nicaragüenses.