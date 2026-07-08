20 buques mueven más de 135 mil toneladas en Corinto

La Empresa Portuaria Nacional (EPN), informó que durante la última semana llegaron a nuestro país, 20 buques internacionales a los puertos comerciales, reflejando el dinamismo de la actividad marítima y del comercio exterior de Nicaragua.

Portuaria Nacional reporta la llegada de 20 buques internacionales

El compañero Carlos Aburto, gerente de la portuaria nacional, detalló que 15 embarcaciones fueron atendidas en Puerto Corinto, donde se movilizaron un total de 135 mil 864 toneladas métricas de carga.

Exportamos 713 contenedores con cacao, café, azúcar, maní, textiles y tabaco, carne de res, coco seco, alcohol y aceite vegetal, hacia Bélgica, Gran Bretaña, España y China, con un peso de 6 mil 710 toneladas métricas.

Cinco buques tanqueros movilizaron 39 mil 239 toneladas métricas de carga líquida, incluyendo la importación de búnker, diésel y gasolina, adicional a eso, 845 vehículos nuevos provenientes de Argentina, China y Japón.

Además, compramos en el exterior, 579 contenedores con maquinaria, motocicletas, neumáticos, electrodomésticos y herbicidas procedentes de la República Popular China.

Y un barco convencional importó 25 mil 507 toneladas métricas de maquinaria, cemento, camiones, alambrón y bobinas.

En el ámbito turístico, la Empresa Portuaria Nacional, registra la visita de 32 mil 614 personas al Puerto Salvador Allende y un total de 54 mil 292 visitantes y pasajeros en todos los puertos turísticos del país durante la semana anterior.

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