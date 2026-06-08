Ferias del Emprendimiento generaron más de C$2 millones en ventas a nivel nacional

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, desarrolló 110 ferias en todo el país del 1 al 7 de junio, bajo el lema “Junio de Alegría y Victorias”.

Nicaragua: 110 ferias generan C$2.3 millones

Estas actividades consolidaron espacios de promoción y comercialización directa para 967 familias emprendedoras de todo el territorio, quienes alcanzaron ingresos económicos aproximados de 2 millones 300 mil córdobas.

La oferta nacional destacó por su diversidad e innovación, sobresaliendo los productos de agroindustria, transformación de alimentos, textil-vestuario, gastronomía, madera-muebles, cuero-calzado y artesanías, los cuales dinamizan la economía creativa.

Asimismo, los espacios contribuyeron al fortalecimiento de las economías locales y promovieron el consumo de productos nacionales, visibilizando el talento y generando nuevas oportunidades de empleo y desarrollo sostenible en Nicaragua.

Con estas iniciativas, el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos continúa impulsando acciones estratégicas que fortalecen los negocios emergentes y amplían las oportunidades de mercado para los protagonistas nicaragüenses.



