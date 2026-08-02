LOTO entrega más de C$81 millones a programas sociales

LOTO Nicaragua cerró el primer semestre de 2026 con más de C$81 millones entregados a los programas sociales de Lotería Nacional, como parte de su compromiso con iniciativas que benefician a miles de familias nicaragüenses.

LOTO Nicaragua cierra semestre con aporte a Lotería Nacional

Durante el sorteo de las 3:00 de la tarde del viernes 31 de julio, la empresa entregó un nuevo aporte de C$21,089,308.45 para fortalecer programas dirigidos a sectores vulnerables del país.

La entrega se realizó en el set de LOTO Nicaragua, donde la gerente general de Lotería Nacional, Virginia Molina, recibió la contribución de manos de Gustavo Ayón, director de LOTO Nicaragua.

Los fondos serán destinados a programas como las Casas del Adulto Mayor, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y las Ligas Deportivas Comunitarias.

Estas iniciativas atienden áreas sensibles para las familias, desde el acompañamiento a adultos mayores hasta el desarrollo de la niñez y el impulso del deporte en las comunidades.

Solo en el primer semestre de este año, el popular boleto naranja entregó más de C$177,231,786.69 hacia estos programas, de acuerdo con la información compartida por la empresa.

LOTO Nicaragua destacó que cada boleto adquirido representa más que la posibilidad de ganar un premio, ya que también se convierte en una contribución directa a programas que benefician a más de 50,000 nicaragüenses.

La empresa opera en Nicaragua desde 2011 y cuenta con respaldo internacional de Canadian Bank Note (CBN).

Su red de venta está presente en todo el territorio nacional mediante 1,800 agentes, generando además 100 empleos directos y más de 3,000 empleos indirectos.

La compañía señaló que sus aportes continuarán creciendo mes a mes mediante una operación legal, transparente y responsable, enfocada en garantizar el pago de premios y promover la participación segura de la ciudadanía.