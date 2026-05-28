Protagonistas se capacitan en diseño de piñatas creativas en todo el país

Emprendedores de distintos departamentos del país participaron en un taller de asesoría sobre “Diseño y Elaboración de Piñatas Creativas”, desarrollado con el propósito de fortalecer conocimientos y habilidades técnicas en el armado, diseño y decoración temática de estos productos.

Piñatas creativas: De hobby a negocio exitoso

Durante la jornada de aprendizaje, los protagonistas intercambiaron experiencias y adquirieron técnicas básicas para la creación de piezas personalizadas.

Estas habilidades están orientadas a dinamizar la oferta para celebraciones familiares, cumpleaños, actividades escolares, eventos comunitarios y temporadas de alta demanda como el Día de las Madres Nicaragüenses.

La actividad promovió de forma directa la diversificación de la oferta en los negocios dedicados a las manualidades, la decoración y la organización de eventos.

También se incentivó la elaboración de productos con valor agregado mediante el uso de materiales creativos y de fácil acceso en los mercados locales.

Asimismo, los especialistas abordaron temas fundamentales para el éxito comercial, tales como el cálculo de costos, la presentación del producto y estrategias de comercialización, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la competitividad y mejorar el acceso al mercado de los participantes.

Con estas acciones de acompañamiento, el Buen Gobierno, a través del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, continúa promoviendo espacios de aprendizaje e intercambio que fortalecen las capacidades productivas y aportan de manera directa al dinamismo de la economía creativa nacional.