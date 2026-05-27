Tigo Nicaragua destaca el papel de las madres en la transformación digital

Tigo Nicaragua abrió un espacio de conversación sobre cómo las madres utilizan la tecnología para trabajar, emprender, aprender y fortalecer la vida familiar, a través de su programa Conectadas.

Tigo Nicaragua impulsa inclusión digital femenina

El panel puso sobre la mesa una realidad cada vez más visible: la transformación digital ya no pertenece solo a empresas o industrias, también forma parte del día a día de miles de mujeres que organizan su hogar, generan ingresos y acompañan la educación de sus hijos desde plataformas digitales.

La iniciativa destacó que muchas madres usan sus teléfonos y herramientas en línea para capacitarse, emprender y crear nuevas oportunidades económicas desde sus comunidades.

Durante el encuentro también se abordaron los desafíos pendientes en América Latina, donde las mujeres representan alrededor del 30% de la fuerza laboral tecnológica, una cifra que refleja la necesidad de avanzar hacia una participación más equitativa.

Tigo Nicaragua destaca a madres que transforman

María José Argüello, gerente de Responsabilidad Social Corporativa de Tigo Nicaragua, señaló que hablar de transformación digital también significa hablar de inclusión y oportunidades para las mujeres.

La representante de Tigo afirmó que cuando una madre accede a la tecnología, no solo cambia su manera de trabajar o emprender, sino que también amplía las posibilidades de desarrollo para toda su familia.

En el panel participaron Ana Mayela Campos Rojas, Product Manager de Tigo Nicaragua y fundadora de Hazlo Digital; Mirkala Téllez, emprendedora dueña de La Negra Antojitos y participante de Conectadas; y Lucía Morales de Franco, fundadora de Nicawomantech y embajadora de Women Techmakers en Managua.

La conversación fue moderada por Marcia Miranda, Oficial de Programas en JICA.

Tigo Nicaragua advierte retos digitales para mujeres

Más que una charla sobre tecnología, el encuentro buscó visibilizar el liderazgo de las madres que impulsan cambios desde sus hogares, negocios y comunidades, usando herramientas digitales como una vía de autonomía, crecimiento y transformación.

Tigo Nicaragua continuará promoviendo espacios de inclusión digital para que más mujeres fortalezcan sus capacidades y aprovechen la tecnología como una herramienta para mejorar su presente y abrir nuevas oportunidades para sus familias.