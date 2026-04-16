Nicaragüenses reciben remesas gratis con Tumoni
La aplicación nicaragüense Tumoni llegó al mercado para revolucionar el envío de remesas, permitiendo a las familias nicas recibir dinero desde Estados Unidos sin pagar comisiones ni cargos por transferencia.
La app ya está disponible en Google Play Store y Apple App Store para dispositivos Android y iOS, tras más de dos años de desarrollo tecnológico.
Remesas sin intermediarios costosos
Paolo Delaunay, CEO de Tumoni, explicó que la plataforma elimina los intermediarios financieros que tradicionalmente encarecen y ralentizan las transferencias. «Se trata de un avance histórico que beneficiará directamente a las familias nicaragüenses y centroamericanas», declaró el ejecutivo.
Las remesas familiares alcanzaron un récord de 5,243.1 millones de dólares en 2024, equivalente al 29.4% del PIB nicaragüense, según informó el Banco Central de Nicaragua.
Modelo de negocio diferente
A diferencia de las remesadoras tradicionales, Tumoni no cobra a los usuarios por enviar o recibir dinero. La empresa genera ingresos únicamente a través de comisiones pagadas por comercios, tasas de cambio y algunos retiros de efectivo.
Yulio Quintero, COO de Tumoni, destacó que la app representa un cambio estructural en el acceso a servicios financieros. «La idea nació con la misión de ser un aliado de los migrantes y sus familias», señaló.
Impacto en la economía familiar
Más del 80% de las remesas que llegan a Nicaragua provienen de Estados Unidos. El nuevo sistema significa un ahorro significativo para miles de hogares que dependen de estos envíos.
La plataforma ofrece transacciones inmediatas, seguras y transparentes. Su objetivo es masificar el acceso a servicios financieros digitales e integrar a miles de nicaragüenses a la economía formal.
Las remesas crecieron 26.3% en el primer trimestre de 2025, manteniendo una tendencia positiva. «Tumoni busca reducir las barreras históricas que han limitado el acceso a la banca y fomentar la inclusión financiera en comunidades tradicionalmente desatendidas», agregó Delaunay sobre el impacto social de la aplicación.