Nicaragüenses reciben remesas gratis con Tumoni

La aplicación nicaragüense Tumoni llegó al mercado para revolucionar el envío de remesas, permitiendo a las familias nicas recibir dinero desde Estados Unidos sin pagar comisiones ni cargos por transferencia.

¡Adiós Comisiones! Tumoni revoluciona remesas en Nicaragua

La app ya está disponible en Google Play Store y Apple App Store para dispositivos Android y iOS, tras más de dos años de desarrollo tecnológico.

Remesas sin intermediarios costosos

Paolo Delaunay, CEO de Tumoni, explicó que la plataforma elimina los intermediarios financieros que tradicionalmente encarecen y ralentizan las transferencias. «Se trata de un avance histórico que beneficiará directamente a las familias nicaragüenses y centroamericanas», declaró el ejecutivo.

Las remesas familiares alcanzaron un récord de 5,243.1 millones de dólares en 2024, equivalente al 29.4% del PIB nicaragüense, según informó el Banco Central de Nicaragua.

Modelo de negocio diferente

A diferencia de las remesadoras tradicionales, Tumoni no cobra a los usuarios por enviar o recibir dinero. La empresa genera ingresos únicamente a través de comisiones pagadas por comercios, tasas de cambio y algunos retiros de efectivo.

Yulio Quintero, COO de Tumoni, destacó que la app representa un cambio estructural en el acceso a servicios financieros. «La idea nació con la misión de ser un aliado de los migrantes y sus familias», señaló.

Impacto en la economía familiar

Más del 80% de las remesas que llegan a Nicaragua provienen de Estados Unidos. El nuevo sistema significa un ahorro significativo para miles de hogares que dependen de estos envíos.

La plataforma ofrece transacciones inmediatas, seguras y transparentes. Su objetivo es masificar el acceso a servicios financieros digitales e integrar a miles de nicaragüenses a la economía formal.

Las remesas crecieron 26.3% en el primer trimestre de 2025, manteniendo una tendencia positiva. «Tumoni busca reducir las barreras históricas que han limitado el acceso a la banca y fomentar la inclusión financiera en comunidades tradicionalmente desatendidas», agregó Delaunay sobre el impacto social de la aplicación.