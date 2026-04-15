Puertos de Nicaragua atendieron 12 buques y movilizaron más de 75 mil toneladas de carga

En la semana comprendida entre el 6 al 12 de abril, los puertos comerciales del país atendieron 12 buques internacionales con 75 mil 259 toneladas métricas de carga, informó este miércoles, Carlos Aburto, gerente general de la Empresa Portuaria Nacional (EPN).

Actividades portuarias del 6 al 12 de abril de 2026, la EPN atendió 12 buques internacionales

Agregó que en Puerto Corinto se atendieron 10 buques, donde se importaron Mil 19 contenedores con fertilizante, tejido de polipropileno, motocicletas y azulejos, procedentes de México, Vietnam e India.

En esa terminal marítima también se exportaron 732 contenedores con café, mariscos, cacao y azúcar, con destino a Bélgica, Haití y Corea del Sur. También se importaron 293 vehículos nuevos procedentes de Indonesia, México, China y Japón.

Finalmente, el Compañero Aburto precisó que se atendió un buque 18 mil 330 toneladas métricas de productos de importación como son maquinaria pesada, estructuras metálicas y materiales de construcción.

