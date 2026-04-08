Walmart instala 5 estaciones de reciclaje en Managua

Walmart, Nestlé y Eskimo instalaron 5 nuevas estaciones de reciclaje en supermercados La Unión de Managua para reducir la basura en los rellenos sanitarios y promover hábitos sostenibles entre los pobladores capitalinos.

Managua: Walmart, Nestlé y Eskimo abren 5 puntos de reciclaje

Los nuevos puntos de acopio están ubicados en La Unión Villa Fontana, Carretera Masaya, Larreynaga, Esquipulas y Nejapa. Cada estación cuenta con cinco contenedores diferenciados para plásticos, papel y cartón, vidrios, latas y residuos electrónicos.

Una tonelada de basura ya fue procesada

Richard Lugo, gerente sénior de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua

Las primeras dos estaciones instaladas en el año 2024 en Walmart Carretera Masaya y Walmart Carretera Sur ya procesaron una tonelada métrica de residuos, según informó La Nueva Radio YA.

Richard Lugo, gerente sénior de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua, explicó que la estrategia apunta a convertirse en una empresa regenerativa. «Queremos agradecer a Nestlé y Eskimo por hacer posible estos puntos de depósito adicionales para incentivar la gestión de residuos entre los clientes«, señaló el ejecutivo.

Empaques de cualquier marca son aceptados

Ervin Hernández, vocero de Nestlé Nicaragua, aclaró que las estaciones reciben empaques de cualquier marca de alimentos. «El único requisito es que vengan limpios, secos y separados«, precisó Hernández.

La empresa tiene como visión que ninguno de sus empaques termine como basura en rellenos sanitarios o en el medio ambiente, agregó el representante de la multinacional.

Hanter Metals procesará los materiales

Gema Reyes, gerente de Asuntos Corporativos de Eskimo, destacó que sumarse a esta iniciativa refuerza el compromiso con la sostenibilidad. «Juntos podemos generar un impacto positivo y promover una cultura de reciclaje en el país«, expresó la ejecutiva.

La empresa recicladora Hanter Metals será la encargada de recolectar y gestionar estos residuos. Janny Tercero, gerente comercial de la compañía, exhortó a los usuarios a llevar los materiales limpios y separados.

Las estaciones cobran especial relevancia este mes cuando se conmemora el Día Mundial de la Tierra el 22 de abril. «Con proyectos como este, las compañías reafirman su determinación por consolidar modelos de negocios verdes en Nicaragua«, indicaron los representantes de las tres empresas.