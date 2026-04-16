Nicaragua lidera exportación de Pitahaya en Centroamérica

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), a través de la vigilancia fitosanitaria en la producción y los procesos de certificación, garantiza el cumplimiento de los requisitos necesarios para la exportación de fruta fresca de pitahaya en el departamento de Managua.

Estas acciones se desarrollan bajo altos estándares de calidad, permitiendo el acceso a mercados de la región centroamericana y de Estados Unidos.

Nicaragua se posiciona como el mayor productor y exportador de pitahaya en Centroamérica. Durante el primer trimestre, se registraron exportaciones provenientes de 36 hectáreas establecidas que cuentan con certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), lo que respalda la calidad y manejo adecuado del cultivo.

Las exportaciones alcanzaron un total de 97.5 toneladas de fruta fresca, respaldadas por un estricto servicio de trampeo de plagas. Este control fitosanitario asegura condiciones óptimas de sanidad vegetal, fortaleciendo la competitividad del producto nicaragüense en los mercados internacionales.

