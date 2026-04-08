McDonald’s sortea viaje al Mundial 2026 y un vehículo

McDonald’s Nicaragua lanzó su temporada previa a la Copa Mundial FIFA 2026 con sorteos de un viaje al Mundial, un Hyundai Grand i10 y cinco televisores Hisense para clientes que compren McMenús agrandados entre el 7 de abril y el 8 de junio.

McDonald’s regala Hyundai i10 y viaje a Copa Mundial

Los invitados que adquieran cualquier McMenú agrandado de almuerzo o cena recibirán un código alfanumérico al final de su factura. Este código deberá registrarse en la App de McDonald’s para participar en los sorteos.

Dos fechas de sorteo confirmadas

Gánate un carro con McDonald’s antes del Mundial

Los premios se sortearán en las oficinas centrales de McDonald’s Nicaragua el 21 de abril y el 9 de junio de 2026, según informó La Nueva Radio YA.

La cadena de comida rápida también presentó nuevos productos de temporada: la hamburguesa Club House y la Caja de 24 McNuggets con opción de hasta cuatro salsas diferentes para compartir.

Super Mario llega a la Cajita Feliz

Hasta el 29 de abril, los cipotes podrán obtener la nueva Cajita Feliz de Super Mario Galaxy con 10 juguetes coleccionables. La colección incluye personajes como Mario, Princesa Peach, Yoshi, Toad y Bowser.

Lyllian Guerrero, gerente de mercadeo de McDonald’s Nicaragua, explicó la estrategia de la empresa. «Queremos seguir creando espacios donde las personas puedan reunirse, compartir y disfrutar juntas», señaló la ejecutiva.

Restaurantes con ambientación mundialista

Algunos locales de McDonald’s contarán con decoraciones especiales inspiradas en selecciones de fútbol. También implementarán dinámicas y espacios interactivos para que los clientes vivan la emoción mundialista.

Los interesados pueden consultar más detalles en la App de McDonald’s o en las redes sociales @mcnicaragua en Instagram. «Esta temporada reúne productos, premios y experiencias pensadas para vivir desde ya esa emoción que se disfruta aún más cuando se comparte», agregó Guerrero sobre la campaña que estará vigente por dos meses.