Lotería Nacional lanza sorteo especial dedicado a Las Madres de 33 millones

«Mamá Amor Inigualable», es el lema del sorteo especial dedicado a las madres, a realizarse el martes 26 de mayo 2026, a las 6 de la tarde, con un premio mayor de 33 millones de córdobas.

¡33 Millones para Mamás! Lotería Nacional el 26 Mayo

Virginia Molina, gerente general de Lotería Nacional, detalló que el billete tiene un valor de 2 mil 400 córdobas y el vigésimo en 120 córdobas, correspondiente al sorteo de las madres nicaragüenses.

En total se estarán entregando 77 millones 338 mil 800 córdobas en premios principales comprando Lotería Nacional, que extiende su invitación a las familias nicaragüenses a celebrar en grande a las Madres.

