Porcicultura familiar fortalece seguridad alimentaria y economía rural

La crianza de cerdos es una alternativa relevante para las familias del campo, ya que garantiza el autoconsumo de proteína animal y, a la vez, genera ingresos mediante la comercialización en mercados locales.

Criar cerdos impulsa familias y economía rural en Nicaragua

De acuerdo a estudios que realiza el Ministerio Agropecuario (MAG), reporta un inventario de cerdos en finca de 494 mil 600 cabezas al mes de febrero 2026, el 11% de ese inventario son hembras reproductoras que aportan a la disponibilidad de cerdos para el sacrificio nacional.

La porcicultura familiar se consolida como un componente estratégico que aporta a la seguridad alimentaria y al dinamismo económico de las comunidades y la crianza de cerdos está en manos de 149 mil 400 familias productoras en todo el territorio nacional.

