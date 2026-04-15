Artibrión Fuerte premia a 3 clientes con viaje todo incluido para vivir el Mundial 2026

Ana del Carmen Gutiérrez, Cinthia Yahoska González y Mauricio Javier Espinoza son los ganadores del “Tarro Futbolero” de Artribión Fuerte, con viaje todo incluido para vivir el evento futbolero más esperado del 2026 y 2 televisores de 65 pulgadas.

¡Viaje al Mundial 2026 y TVs! Ganadores del Tarro Futbolero

Alí Díaz, resaltó que entre marzo y abril del presente año, se desarrolló la dinámica “El Tarro Futbolero”, en la que los participantes, respondieron a la pregunta: ¿Cuál es el dolor muscular que más te afecta?, adicionando los datos personales, junto con un tarro vacío de Artribión Fuerte.

Ana del Carmen Gutiérrez, emocionada dijo que tuvo la fe de ganar, y ahora compartirá su premio con una nieta para que disfrute de uno de los juegos del Mundial de Fútbol FIFA 2026.

