Ocotal celebra con éxito la IV edición del certamen regional «The Best Of Maragos» 2026

Bajo la coordinación del Gobierno de Nicaragua, en articulación con CONATRADEC, el Sistema de Producción, Consumo y Comercio, INATEC y jóvenes de la Cooperativa Zalatiel Zavala, se llevó a cabo la clausura de la IV Edición del Certamen Regional “The Best Of Maragos”.

El evento, que se desarrolló en la ciudad de Ocotal del 4 de marzo al 6 de abril, culminó con la selección de los mejores cafés de la variedad Maragogype, reafirmando la alta calidad de la producción nacional.

En esta edición 2026 participaron 53 productores de los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa y Madriz.

Las muestras fueron sometidas a un riguroso proceso de tres etapas; las dos primeras de preselección estuvieron a cargo de expertos catadores nacionales, quienes eligieron los 19 mejores lotes para la gran final, todos con puntuaciones superiores al 87% en calidad.

La etapa definitiva contó con un prestigioso Jurado de Catadores Internacionales, integrado por empresarios y exportadores de China, Corea, Australia, Honduras y Nicaragua.

Los jueces destacaron la dificultad de la selección debido a los excepcionales atributos de los granos participantes.

El primer lugar del certamen alcanzó el estatus de Puntaje Presidencial, un reconocimiento que sitúa al café de la región en los estándares más altos del mercado mundial.

El productor Samuel Zavala, del municipio de Dipilto, se alzó con el primer lugar tras obtener una impresionante puntuación de 90.98.

El cuadro de honor lo completaron Yessenia Ramona Zavala, con 89.58, y Olga Marina González, con 89.35, ambas también de Dipilto.

Entre los diez primeros lugares destacaron productores de Dipilto y Mozonte, consolidando a Nueva Segovia como un referente indiscutible en la producción de cafés especiales y fortaleciendo el modelo de economía creativa y productiva del país.