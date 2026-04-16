Tigo lanza programa de pasantías GO UP para jóvenes

Tigo Nicaragua lanzó GO UP, su programa de pasantías remuneradas para estudiantes universitarios de cuarto o último año que buscan su primera experiencia laboral en la empresa líder de tecnología y conectividad del país.

Tigo Nicaragua: ¡Pasantías pagadas GO UP para universitarios!

El programa ofrece pasantías de 6 a 11 meses con ayuda económica y acuerdo formal, permitiendo a los jóvenes integrarse a distintas áreas del negocio y participar en proyectos reales de la compañía.

Dos convocatorias al año

La empresa abrirá convocatorias en abril y agosto de 2026. Los interesados deben aplicar a través de Tigo Careers creando un perfil con sus datos personales e información académica, según informó La Nueva Radio YA.

Lauren Villalta, directora de Recursos Humanos de Tigo, explicó el alcance del programa. «Estamos construyendo un verdadero semillero de talento joven que proyecta el futuro de nuestra organización», declaró la ejecutiva.

Experiencia en transformación digital

Los pasantes trabajarán junto a profesionales que lideran la transformación tecnológica en Nicaragua. Durante el período podrán aplicar conocimientos universitarios y desarrollar competencias clave para el mundo laboral.

GO UP busca ser más que una pasantía tradicional. La iniciativa se concibe como un espacio de aprendizaje y crecimiento profesional en un entorno dinámico e innovador.

Lanzamiento con universidades y medios

El programa se presentó oficialmente el 14 de abril en un encuentro con medios de comunicación, universidades y aliados estratégicos en las oficinas de Tigo ubicadas en Ofiplaza San Dionisio, pista suburbana de Managua.

Las vacantes se publicarán en el perfil de LinkedIn de Tigo Nicaragua. La empresa fortalece así su colaboración con instituciones académicas para impulsar la empleabilidad juvenil.

«Buscamos formar a los líderes del mañana, con la visión de que en el futuro puedan integrarse y aportar valor al equipo de la compañía», agregó Villalta sobre el objetivo de identificar y desarrollar el potencial de cada participante del programa GO UP.