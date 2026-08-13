Nicaragua: pagos electrónicos suben 49% en el primer trimestre de 2026

El uso de los sistemas y servicios de pagos en Nicaragua registró un importante crecimiento durante el primer trimestre de 2026, tanto en el número de operaciones como en el valor de las transacciones, según el “Informe de Sistemas y Servicios de Pagos en Nicaragua” publicado este 12 de agosto por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

De acuerdo con el informe, entre enero y marzo se realizaron 4.5 millones de transacciones a través de los sistemas de pagos del país, por un valor total de 790,178.7 millones de córdobas. Estas cifras representan un incremento interanual de 49.2 % en el volumen y de 30.6 % en el valor de las operaciones.

El Sistema Interbancario Nicaragüense de Pagos Electrónicos (SINPE) concentró operaciones por 616,960.5 millones de córdobas, un 32.5 % más que en el mismo período de 2025. Mientras tanto, UNIRED registró 3.49 millones de operaciones por 172,047.3 millones de córdobas, con aumentos de 72.1 % en volumen y 24.4 % en valor. Por su parte, el sistema regional SIPA movilizó 1,170.9 millones de córdobas en 3,059 transferencias.

El BCN también destacó un mayor uso de instrumentos de pago. En el primer trimestre se contabilizaron 79.5 millones de operaciones, por un total de 932,751.5 millones de córdobas, mientras que las tarjetas de pago en circulación llegaron a 3.8 millones. Asimismo, el efectivo en circulación alcanzó los 68,000.2 millones de córdobas, un crecimiento interanual de 18.6 %.

Otro dato relevante fue el aumento de las operaciones a través de canales de pago. En total se efectuaron 93.8 millones de transacciones, por un valor de 1.1 billones de córdobas. Los canales no presenciales, que incluyen banca electrónica, pasarelas de pago en línea y débitos automáticos, registraron 35.8 millones de operaciones, con un crecimiento interanual de 41.8 % en volumen, reflejando una mayor utilización de las alternativas digitales para realizar pagos y transferencias.

