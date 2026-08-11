Hot Week de La Curacao ofrecerá descuentos de hasta 50%

La Curacao ampliará del 13 al 17 de agosto los beneficios de su campaña Hot Week con descuentos de hasta 50 %, opciones de financiamiento y promociones en Ópticas La Curacao, RadioShack y La Curacao Cash.

La Curacao amplía beneficios de Hot Week del 13 al 17 de agosto

La campaña estará disponible en todas las tiendas del país y también a través de lacuracaonline.com, con propuestas dirigidas a clientes que buscan tecnología, lentes, efectivo inmediato y compras al crédito.

En Ópticas La Curacao, los clientes podrán encontrar hasta 30 % de descuento en lentes seleccionados.

También podrán utilizar CrediOportunidad, con plazos de hasta 18 meses y el beneficio de una cuota gratis en compras realizadas al crédito.

La Curacao Cash participará con préstamos sin fiador, plazos de hasta 36 meses y entrega de efectivo al instante.

La promoción incluye además 3 meses sin intereses para quienes soliciten su préstamo durante Hot Week.

En el segmento tecnológico, RadioShack realizará su Hot Shack Week con promociones en accesorios de cómputo, telefonía, consolas de videojuegos, pantallas, productos para gamers y otros dispositivos.

Los descuentos en esta categoría alcanzarán hasta 50 %.

Los clientes también podrán adquirir sus equipos mediante CrediShack, con planes de financiamiento de hasta 36 meses y certificados de regalo al obtener el crédito, de acuerdo con la información de la promoción.

Crédito inmediato durante Hot Week

Para tramitar CrediOportunidad, los interesados deberán presentar su cédula de identidad, colilla del INSS o constancia de ingresos y un recibo de servicios básicos.

Con estos requisitos podrán optar a un crédito inmediato y acceder a los beneficios disponibles durante la campaña.

Sánchez destacó que, además de los descuentos, la empresa busca ofrecer alternativas de financiamiento adaptadas a las posibilidades de las familias.

“Nuestro crédito instantáneo y CrediOportunidad hacen posible que más familias puedan comprar hoy y pagar en cuotas cómodas, sin complicaciones”, señaló.

La Curacao indicó que Hot Week busca reunir en una sola campaña opciones de ahorro, financiamiento y variedad de productos para diferentes necesidades.

Las promociones estarán vigentes del 13 al 17 de agosto en La Curacao, Ópticas La Curacao, RadioShack y La Curacao Cash, además de los canales de venta en línea.